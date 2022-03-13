BAKAN KİRİŞÇİ KENDİ KENDİMİZE YETER HALE GELECEĞİZ - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN KİRİŞÇİ KENDİ KENDİMİZE YETER HALE GELECEĞİZ

13.03.2022 10:20

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarım fuarının ardından Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ile MHP teşkilatlarını ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarım fuarının ardından Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ile MHP teşkilatlarını ziyaret etti. MHP İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, Çiftçiyi de bizim tarım teşkilatlarımızı da yoran bu desteklerin çokluğu ve çeşitliliği, hiç kimsenin de sayamadığı bir boyutta. Bunlarda bir sadeleştirme yapacağız. Bunu söylerken şunu da göz ardı etmememiz lazım. Girdileri konuşacağız ama bir yandan da ürünün kendisini de bugünkü geldiği noktayı da konuşmamız lazım. TMO'nun 2 bin 250 lira olarak açıklandığı buğdayın ton fiyatı, bugün 5 bin liranın üzerinde olduğunu artık herkes biliyor. Şimdi bu tarafa da bakmamız lazım. Ayçiçeği farklı mı Hayır. Pamuk farklı mı O da aynı şekilde. Biz üreticimizi bir yeni dönemde cesaretlendireceğiz. Daha fazla üretmesini isteyeceğiz. Sonra da diyeceğiz ki, sen üret yeter. Çiftçinin alın terini mutlaka ziyadesiyle karşılayacağız. Böyle bir dönemi inşallah birlikte yaşayacağız. Tabii karınca misali biz bir yola çıktık ve çıktığımız yolda niyetlerimiz bizim için öncelikli olarak önemli ama devamında da amellerimiz. Niyetimiz var. İyi niyetliyiz. Ama amellerimiz de üreticimizin, çiftçimizin acılarını, ıstıraplarını, yaşadığı birtakım sıkıntıları dindirecek cinsten olacak dedi.

BAKAN KİRİŞÇİ KENDİ KENDİMİZE YETER HALE GELECEĞİZ
BAKAN KİRİŞÇİ KENDİ KENDİMİZE YETER HALE GELECEĞİZ
BAKAN KİRİŞÇİ KENDİ KENDİMİZE YETER HALE GELECEĞİZ

YORUMLAR
500
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Üreticinin alın ve akıl terini ziyadesiyle karşılayacağız' Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Üreticinin alın ve akıl terini ziyadesiyle karşılayacağız' Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor' Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor'

Milliyetçi Hareket Partisi, Bekir Pakdemirli, Konya Valiliği, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KİRİŞÇİ KENDİ KENDİMİZE YETER HALE GELECEĞİZ - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:15 Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 10:28:10. #1.11#
SON DAKİKA: BAKAN KİRİŞÇİ KENDİ KENDİMİZE YETER HALE GELECEĞİZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement