Bakan Kirişci Niğde'de Çiftçilere 25 Ton Kuru Fasulye Tohumu Dağıttı - Son Dakika
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Bakan Kirişci Niğde'de Çiftçilere 25 Ton Kuru Fasulye Tohumu Dağıttı

25.04.2022 01:59
Bakan Kirişci Niğde'de Çiftçilere 25 Ton Kuru Fasulye Tohumu Dağıttı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Niğde'de çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıttı. Kirişci, “Türkiye genelinde bu yıl 100 bin hektar civarında alanın yeniden üretimle buluşması, tohuma kavuşması ve bunun ürüne dönüşmesi projemiz gerçekleşecek. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemelen bunu açıklıyor olacak ki Türkiye'nin 2 milyon hektarlık ekilmeyen alanı da bu proje kapsamına alınmış olacak ve bu çerçevede tohum desteği yüzde 75 nispetinde sübvanse edilerek üreticilerimize dağıtılıyor olacak” dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Niğde'de çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıttı. Kirişci, "Türkiye genelinde bu yıl 100 bin hektar civarında alanın yeniden üretimle buluşması, tohuma kavuşması ve bunun ürüne dönüşmesi projemiz gerçekleşecek. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemelen bunu açıklıyor olacak ki Türkiye'nin 2 milyon hektarlık ekilmeyen alanı da bu proje kapsamına alınmış olacak ve bu çerçevede tohum desteği yüzde 75 nispetinde sübvanse edilerek üreticilerimize dağıtılıyor olacak" dedi.

Vahit Kirişci, bugün Niğde'de tohum dağıtım törenine katıldı. Kirişci, burada, "Türkiye genelinde bu yıl 100 bin hektar civarında alanın yeniden üretimle buluşması, tohuma kavuşması ve bunun ürüne dönüşmesi projemiz gerçekleşecek. Bu tür çalışmaların, sembolik de görülse üretmek adına önemli bir motivasyon sağladığını belirtmek isterim. Bu yıl da yaklaşık 130 milyon Türk lirasına tekabül eden meblağ, projenin finansmanı için kullanıldı, kullanılıyor" diye konuştu.

25 TON TOHUM DAĞITILDI

Vahit Kirişci, Niğde'nin kuru fasulye üretiminde önemli olduğunu ve projenin üretime bir miktar daha katkıda bulunacağını belirterek, "Allah izin verirse yarın Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemelen bunu açıklıyor olacak ki Türkiye'nin 2 milyon hektarlık ekilmeyen alanı da bu proje kapsamına alınmış olacak ve bu çerçevede tohum desteği yüzde 75 nispetinde sübvanse edilerek üreticilerimize dağıtılıyor olacak. Bu yönü itibarıyla hayırlı bir iştir dedik. Çünkü bizim öncelikle üretmemiz gerekiyor" dedi.

Özellikle fasulye gibi stratejik ürünlerin yeni üretim alanlarının devreye girmesiyle üretim miktarının artacağını belirten Kirişci, aslında üreticilerin ürettiğini, ancak ülke nüfusunun her yıl yaklaşık bir milyon arttığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kirişci, üreticilere kuru fasulye tohumu dağıttı. Programda üreticilere toplam 25 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

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Vahit Kirişci, Türkiye, Tohum, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci Niğde'de Çiftçilere 25 Ton Kuru Fasulye Tohumu Dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kirişci Niğde'de Çiftçilere 25 Ton Kuru Fasulye Tohumu Dağıttı - Son Dakika
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