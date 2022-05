Bakan Kirişci: Oğlak tiftik desteğimizi 70 TL olarak ilan ediyorum - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, '2'nci Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali'nde "Oğlak tiftik desteğimiz 35 lirayken bugün itibarıyla 70 lira olarak ilan ediyorum. Aynı şekilde anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de 60 lira olarak ilan ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

Bakan Kirişci, Ankara'nın Güdül ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Kirişci, "3 aylık dönem ile ilgili söylüyorum, tarımsal ihracatımız 7,2 milyar dolara çıktı. İthalatımız da var elbette; ama ithalatımızın, ihracatımızın çok gerisinde olduğunu, ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı konusunda yüzde 148 ile rekor kırdığımızı belirtmek isterim" dedi. Bakan Kirişci, Güdül Belediyesi ziyaretindeki konuşmasında ise, Türkiye'nin geçen sene bir kuraklık sorunu yaşadığını hatırlatarak, bu senenin geçen seneye oranla daha iyi geçtiğini söyledi. Bakan Kirişci, "Su zengini bir ülke değiliz, bunun altını çizmek istiyorum. Devlet Su İşleri'nin temel görevi Türkiye'deki su kaynaklarını yönetmek. Devlet Su İşleri bu çalışmalarına hız vermiş durumda" dedi.

'KIRSAL, ÜRETİM İÇİN VAZGEÇİLMEZİMİZ'

Bakan Kirişci, esnaf ziyaretinin ardından da '2'nci Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali'ne katıldı. Kirişci, festivalde "Ankara keçisi ile ilgili söylenecek çok şey var. Biz gerçekten kendi kültürümüze yıllarca sırt dönmüş, hatta bu kültürün izi kalmasın, diye bilerek veya bilmeyerek bu eserleri yok etmiş, bu tür varlıkları görmezden gelmiş bir süreci geride bıraktık. AK Parti'nin iktidar olmasıyla birlikte bir anda ülkemizin dört bir yanında restore edilen tarihi eserleri gördük. Tüm bunların gün yüzüne çıkmasıyla fark ettik ki bunlar çok anlamlı ve çok değerli eşsiz eserler. Geç de olsa bunların kıymetini bilmenin gayreti içerisinde olduk. Pandemi döneminde özellikle kırsalın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Kırsal sadece yaşam için değil aynı zamanda üretim için de bizim vazgeçilmezimiz. Unutmayalım ki bir ülkenin tarım ve orman alanındaki gücü o ülkenin aynı zamanda gücü olarak kendini göstermeye başlıyor. Ülkemiz her şarta rağmen üretmeye devam ediyor. Üreticilerimiz her zaman başımızın tacı. Bakanlığımız, özellikle bu üreticilerimizin ihtiyacı olan her türlü desteği vermiş ve vermektedir" diye konuştu.

'ANKARA TİFTİK KEÇİSİ YENİDEN HAYAT BULDU'

Bakan Kirişci, Türkiye'de Ankara keçisinin yüzde 78'inin Ankara'da üretildiğini kaydederek, "Ankara keçisi yeniden hayat buldu. Keçimizle ilgili inşallah bizde bakanlık olarak bu zamana kadar verdiklerimizin daha fazlasını vererek bu üretimi desteklemeyi sürdüreceğiz. Oğlak tiftik desteğimiz bilindiği gibi 35 lirayken, artık bugün itibarıyla 70 lira olarak ilan ediyorum. Aynı şekilde anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de 60 lira olarak ilan ediyorum, hayırlı olsun. Böylece bir önceki yıla göre yüzde 100 gibi bir destek Ankara keçisi yetiştiricisi kardeşlerimize bakanlık olarak sağlamış oluyoruz. Rabbim bu keçilerimizin sayılarını artırsın" dedi.

Bakan Kirişci ve beraberindekiler daha sonra festival alanındaki 'tiftik keçisi kırpma yarışması'nı izledi. Kirişci, yarışmanın ilk turunda yer alan 3 üreticiyi de gayretleri nedeniyle 1'inci ilan etti ve birer kırpma aleti hediye etti.