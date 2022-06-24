Bakan Kirişci, orman gönüllülerini alınlarından öptü - Son Dakika
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Bakan Kirişci, orman gönüllülerini alınlarından öptü

24.06.2022 16:29

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangına müdahale eden 3 orman gönüllüsüne sarılarak onları alınlarından öptü.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangına müdahale eden 3 orman gönüllüsüne sarılarak onları alınlarından öptü.

Bakan Kirişci, Hisarönü Mahallesi'ndeki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde dinlenen orman gönüllüleri Ömer Faruk Cengiz, Kemal Şahin ve Atilla Tamdemir ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Üç orman gönüllüsünü yanına oturtan Kirişci, alınlarından öperek onlara sarıldı. Bu sırada orman gönüllüsü Cengiz, duygusal anlar yaşadı.

Bakan Kirişci, millet olarak en büyük özelliklerinin zor zamanlarda bir araya gelmek olduğunu belirtti.

Topluma faydalı ve iyi insan olmanın önemini vurgulayan Kirişci, teşekkür ettiği orman gönüllülerini alkışladı.

Kirişci, "Birinin adı Ömer, birinin adı Atilla, diğeri de Kemal. İşte ülkemizin özü." ifadesini kullandı.

Ömer Faruk Cengiz de " Bodrum'da otel işletiyorum. Marmaris'in, Türkiye'nin yanında olmak için buradaydım. Yemek götürdüm, hortum taşıdım, profesyonel işçilere yardım ettim. Dağda en ağır işleri yaptıktan sonra indiğimde herkes bana su vermeye, ilgilenmeye çalışıyordu. Bu enteresan bir duygu. Millet olarak kötü günleri, birlik olmayı başardığımız için atlatıyoruz." diye konuştu.

Atilla Tamdemir ise devletin gücü, helikopter ve uçaklar, orman işçileri ve vatandaşlarla yangının altından kalkmayı başardıklarını, tamamen söndürmeden de gitmeyi düşünmediklerini kaydetti.

Orman işçilerinin yangınla inanılmaz bir mücadele verdiğini anlatan Tamdemir, "Onlarla yol yürümek inanılmaz bir onur. Onların profesyonelliğinden faydalandık, lojistik destek verdik." dedi.

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Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz' Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz' Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınında incelemelerde bulundu Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınında incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci, orman gönüllülerini alınlarından öptü - Son Dakika

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