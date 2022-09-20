BAKAN KİRİŞCİ, PAKİSTAN'A GİDEN YARDIM TRENİNİ UĞURLADI - Son Dakika
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BAKAN KİRİŞCİ, PAKİSTAN'A GİDEN YARDIM TRENİNİ UĞURLADI

20.09.2022 12:33

VAN'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin 21 ilinde, selden etkilenen Pakistan için toplanan yardımların bulunduğu 39 vagonlu treni dualarla uğurladı.

VAN'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin 21 ilinde, selden etkilenen Pakistan için toplanan yardımların bulunduğu 39 vagonlu treni dualarla uğurladı. Bakan Kirişci,Bir kez daha bu kardeşlerimizin yaşamış olduğu sel felaketinden dolayı acılarını paylaşıyoruz. Bu acıları paylaşmak yetmez. 39 vagonumuzda 21 ilimizden toplamış olduğumuz vatandaşlarımızın gerçekten burada duaları var. Aziz milletimizin destekleri var. Tabii ki tüm acıyı belki dindirmez dindiremez, ama en azından Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu buradan bir kaz daha göstermek durumundayızdedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci eşi Hanife Kirişci ie bir dizi toplantıya katılmak üzere Van'a geldi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahad Arvas, Osman Nuri Gulaçar ve protokol üyeleri tarafından Van Ferit Melet Havalimanı'nda karşılanan Bakan Kirişci, buradan Pakistan'a gönderilmek üzere hazırlanan 811 ton 330 kiloluk 53 bin 950 gıda ve temizlik kolisinin bulunduğu tren garına geldi. Bakan Kirişci, okunan duaların ardından da yardım trenini uğurladı.

'PAKİSTANLI KARDEŞLERİMİZİN ACILARINI PAYLAŞIYORUZ'

AFAD gönüllüleri tarafından karşılanan Bakan Kirişci, millet olarak en büyük vasıflarının zor günde kardeşlerinin yanında olmak olduğunu söyledi. Pakistan'ı her zaman yanlarında gördüklerini kaydeden Bakan Kirişci, Burada paylaştığımız ülkenin ismi dost ve kardeş Pakistan'dır. Bir kez daha bu kardeşlerimizin yaşamış olduğu bu sel felaketinden dolayı acılarını paylaşıyoruz. Bu acıları paylaşmak yetmez. 39 vagonumuzda 21 ilimizden toplamış olduğumuz vatandaşlarımızın gerçekten burada duaları var. Aziz milletimizin destekleri var. Tabii ki tüm acıyı belki dindirmez, dindiremez ama en azından Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu buradan bir kaz daha göstermek durumundayız. Çünkü bu kardeşlerimiz bizim zorda olduğumuz her daim yanımızda ilk gördüğümüz kardeşlerimiz olmuştur. Rabbim, Pakistan ve İslam çoğrafyası başta olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde bu tür sel felaketlerini hiç kimseye yaşatmasın. Çünkü bu tahammül edilebilecek, katlanılabilecek bir acı ve sıkıntı değil dedi.

'DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALIYIZ'

Ama şunu da unutmamamız gerekiyor diyen Bakan Kirişci, şöyle devam etti

Evet bunlar tabiat olayları, afetler. Ama biz de ülkeler olarak daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Bu afetler yaşanmadan alınması gereken tedbirleri almak durumundayız. İnsan olarak, beşer olarak bizlere düşen bu tedbirleri zamanında ve yerinde almaktır. Pakistan'daki yağmurlarının vermiş olduğu bir tahribattır. Eşi benzeri görülmemiş bu felaketten dolayı kardeşlerimizin acılarını bir kez daha paylaştığımızı belirtiyoruz. Van'dan vagonlarımızı inşallah dualar eşliğinde kardeşlerimize ulaştıracağız. Rabbim Pakistanlı kardeşlerimizin ve dünyada sıkıntı yaşayan bütün kardeşlerimizin sıkıntılarını, elemlerini gidersin. Bir daha da bu sıkıntıları yaşatmasın diyorum.

Bakan Kirişçi kendisine eşlik eden protokol üyeleri ile birlikte Pakistan'a doğru yola çıkan 'İyilik Treni'ni el sallayarak uğurladı. Bakan Kirişci, daha sonra da Van Valiliği'ne geçti.

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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Pakistan, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN KİRİŞCİ, PAKİSTAN'A GİDEN YARDIM TRENİNİ UĞURLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN KİRİŞCİ, PAKİSTAN'A GİDEN YARDIM TRENİNİ UĞURLADI - Son Dakika
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