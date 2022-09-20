Bakan Kirişci, Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı (4) - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı (4)

20.09.2022 21:16
Bakan Kirişci, Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı (4)

SEBZE YETİŞTİRME VE ÜRETİM ALANI İLE ET VE SÜT KURUMUNU ZİYARET ETTİTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ziyaretleri kapsamında, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Sebze Yetiştirme ve Üretim alanını ziyaret etti.

SEBZE YETİŞTİRME VE ÜRETİM ALANI İLE ET VE SÜT KURUMUNU ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ziyaretleri kapsamında, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Sebze Yetiştirme ve Üretim alanını ziyaret etti. Çiftçiler, kendilerini ziyaret eden Bakan Kirişci ve eşi Hanife Kirişci'ye Alaköy kavunu ikram etti. Kirişci ise kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına elleriyle kavun ikram etti. Buradaki ziyaretinin ardından Kirişci, aynı bölgede bulunan Et ve Süt Kurumunu ziyaret edip, yapılan üretim ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Kirişci, kesilen bir koyunun derisini yüzdü. Kirişci, daha sonra akşam yemeği için Edremit ilçesinde bulunan Uygulama Oteline geçti. Bakan Kirişci'nin yemeğin ardından uçakla Ankara'ya döneceği belirtildi.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN,


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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci, Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı (4) - Son Dakika

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