Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu - Son Dakika
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Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu

10.09.2022 08:21
Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu ile uçtu.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu ile uçtu.

Sabah saatlerinde eşi Hanife Kirişci ile ile birlikte Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesindeki sıcak hava balonu kalkış alanına gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir süre sıcak hava balonunun uçuşa hazırlanmasına yönelik çalışmaları izledi. Burada gazetecilerle sohbet de eden Bakan Kirişçi, Kapadokya bölgesinde turizmin çeşitliliğinin artırılması gerektiğini belirterek, "Bu bölgenin belki de en önemli yeri, çeşitliliği. Bunu balonlar sayesinde sağlamış olması. Bence çok kıymetli bir şey. İşte gastronomi diyoruz, bu tür uçuşlar diyoruz. Aynı zamanda bölgede hakim olan çömlek işleri, bunlar da yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken bir konu. Yani bu yönü itibarıyla da belki daha da çeşitlendirmek lazım. Dünkü Ürgüp ilçesindeki Bağbozumu Festivali mesela, o manada bu bölgeye bir hareketlilik sağlıyor. Bunların sayısını artırmak lazım ve böylelikle de gelen turistin zamanını daha güzel, daha etkili bir şekilde geçirmesini temin etmek gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Kapadokya'da 27 firmaya ait 156 balonunun aynı anda havalandığını anlatan Bakan Kirişci, balonların birçok kişiye de iş imkanı sağladığını dile getirdi.

Sıcak hava balonu uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Bakan Kirişci'nin içinde bulunduğu balon, gökyüzüne yükseldi. Bakan Kirişci Kapadokya'yı gökyüzünden izledi.


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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti Bakan Kirişci: Adalar denizi bir barış denizi olsun (2) Bakan Kirişci: Adalar denizi bir barış denizi olsun (2)
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu - Son Dakika

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