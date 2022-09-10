Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu - Son Dakika
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Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu

10.09.2022 15:15

Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu (2)ÇÖMLEK YAPTITarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'in Avanos ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu (2)

ÇÖMLEK YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'in Avanos ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Çömlek atölyesine geçen Bakan Kirişci, bir süre çömlek yapımını izledi. Kirişci, daha sonra da kendisi çömlek yapmaya başladı. Çanak tezgahına oturan Bakan Kirişci, çömleği tamamladı. Kirişci, İşsiz kalırsam mesleğim artık hazır. İş yerinin hemen yanındaki dükkanı da bize artık verirsin ustam diyerek espri yaptı. (DHA)

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Bakan Kirişci, bir atölyede çanak yapımını deneyimledi Bakan Kirişci, bir atölyede çanak yapımını deneyimledi Kirişci: 'Pandemi ve sonrasındaki süreçteki fiyat artışları tarım sektörünü olumsuz yönde etkiledi' Kirişci: 'Pandemi ve sonrasındaki süreçteki fiyat artışları tarım sektörünü olumsuz yönde etkiledi'
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu - Son Dakika

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