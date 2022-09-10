Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu (2)

ÇÖMLEK YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'in Avanos ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Çömlek atölyesine geçen Bakan Kirişci, bir süre çömlek yapımını izledi. Kirişci, daha sonra da kendisi çömlek yapmaya başladı. Çanak tezgahına oturan Bakan Kirişci, çömleği tamamladı. Kirişci, İşsiz kalırsam mesleğim artık hazır. İş yerinin hemen yanındaki dükkanı da bize artık verirsin ustam diyerek espri yaptı. (DHA)