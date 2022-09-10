Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu (3)

'6 MİLYON 200 BİN TON CİVARINDA ARPA VE BUĞDAY STOKUMUZ VAR'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'in Avanos ilçesinde çeşitli sektörlerin temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Kirişci, "Tarım ve orman bizim bakanlığımızın iki önemli alanı. Bu bakanlığın bünyesinde 32 birim var. Bu bakanlığın faaliyetlerinin önemli olduğunu bizler zaten biliyoruz fakat iklim değişikliği görüşmeleri, konuşmaları, bunlarla beraber bir anda pandemi gıda tedarikindeki bozulmayı beraberinde getirdi. Sanki bu da yetmezmiş gibi bir de Rusya- Ukrayna savaşı çıktı. Bu Rusya-Ukrayna savaşıyla adeta zirve yaptı" dedi.

İhracatın önemine değinen Bakan Kirişci, "Biz kendimizi ithalata değil ihracata odakladık. İhracatı yaparken de Türkiye 'nin kendi önceliğini dikkate alarak yapması gerektiğini gündeme getirdik. İşte buğday, arpa ve mısır ile ilgili fiyat açıkladık. Bu açıklamış olduğumuz fiyatlarda aslında üreticinin bu zaman kadar görmek istediği pek çok hususu da bu fiyatların içine dahil ettik. Biz bu fiyatları açıklarken örneğin; 1 ton buğdayın 7 bin 450 TL'den TPO tarafından alınacağını açıkladığımızda oturduk, 1 ton buğdayın 4 bin 450 TL'ye mal olduğuna birlikte karar verdik. Bunun üzerine üreticinin refahını ve bu işte mutlu olmasını sağlayacak bir geliri de bunun üzerine ekleyerek 7 bin 450 TL yaptık. Bugün itibarıyla 6 milyon 200 bin ton civarında arpa ve buğday stokumuz var. Bu TMO'nun stokunda bulunuyor. Çok şükür üreticimiz, açıklamış olduğumuz fiyatlarla mutlu oldu" diye konuştu.'BESİCİLİKTE YENİ ADIM ATIYORUZ'Resmi Gazete'de 6 Eylül 'de yayımlanan uygulamaya değinen Bakan Kirişci, şöyle konuştu: "Üretimde tüm varlıklarımızı korumak ve bu varlıkların sürdürülebilirliğini sağlamak temel önceliklerimizdendir. Bu kapsamda 6 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren yeni bir uygulamamıza dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu kararıyla besicilikte yeni bir adım atıyoruz inşallah. Üretimden sofraya kadar her aşamada gıda güvenliğini ön planda tutan bakanlığımız, sürdürülebilir hayvancılık için üreticinin emeğine sahip çıkacak. Sektörde örnek bir üretim modeli olan 'Sözleşmeli Besicilik Projesi'ni, yerli ve milli üretim ilkesi ile hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağımız bu örnek model özetle şöyle işleyecek. Et ve Süt Kurumu 'muz, sözleşmeli besicilik ile üreticilerimize pazar ve fiyat garantisi sunacak. Oluşturulacak komisyonlar tarafından aylık maliyetler hesaplanacak. Belirlenen maliyete göre çiftçi refahı gözetilerek alım fiyatları güncellenecek. Alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecek. Böylece besiciler, kazancını teminat altına alacak. İsterlerse de tek taraflı olarak bu sözleşmeden vazgeçebilecekler. Proje kapsamında besicilerimizi, verimliliği artırmak için eğitim programlarına da tabi tutacağız."'DİJİTALLEŞMEYİ KULLANACAĞIZ'Teknolojinin önemli olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, "Bizim teknolojiyi ve dijitali mutlaka kullanmamız gerekiyor. Bizim İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müz ile ilçe müdürlüklerimiz var. Bu kardeşlerimiz 08.00-17.00 mesaisinde sürekli çiftçi kayıt sistemiyle çiftçi ve üreticilerimize ödenecek desteklemelerle meşguller. Bu sadece bitkisel üretim tarafında değil, hayvansal üretim tarafında da bir başka birimimiz bu faaliyetleri yürütüyor. Bu bizim teknik personelimizi gerçekten aşırı derecede gereksiz meşgul ediyor. Bundan dolayı biz diyoruz ki dijitalleşmeyi kullanacağız. Yakın zamanda pek çok e-Devlet uygulaması gibi üreticilerimizi kendi bulundukları yerlerde e-Devlet üzerinden bu çiftçi kayıt sistemi de dahil olmak üzere kendi almak istedikleri bilgiler noktasında e-Devlet üzerinden devletimiz ile üreticilerimizi oraları ziyaret etmeden sadece elektronik ortamda buluşturmuş ve bu meseleleri çözmüş olacağız" diye konuştu.

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