Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu (4)

TARİHİ VE TURİSTİK MERKEZLERİ GEZDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avanos ilçesinde tarım sektör temsilcileri toplantısına başkanlık yaptıktan sonra, bölgenin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi. İlk olarak Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü yakınlarındaki Zelve- Paşabağları Örenyerini gezen Bakan Kirişci'ye Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de eşlik etti. Bakan Kirişci, Zelve Paşabağları Örenyerindeki tüf kayalara oyulu jandarma asayiş noktasını ziyaret etti. Bakan Kirişci daha sonra Kapadokya bölgesinin bitişik görüntülü peribacalarının en yoğun olarak bulunduğu tek merkez konumundaki Zelve- Paşabağları Örenyerindeki doğal ve tarihi merkezleri ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kirişci, daha sonra Nevşehir merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde tüf kayalara oyulu dünyanın ilk ve tek soğuk hava depolarını gezdi.