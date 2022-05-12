Bakan Kirişci: Sokak hayvanları, gündemde tutulması gereken bir konu - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Sokak hayvanları, gündemde tutulması gereken bir konu

12.05.2022 17:53
Bakan Kirişci: Sokak hayvanları, gündemde tutulması gereken bir konu

Bakan Kirişci: Sokak hayvanları, gündemde tutulması gereken bir konuTARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sokak hayvanları, ülkemizde her zaman gündemde tutulması gereken bir konu. Veteriner hekimlerin bu konuya yönelik çözümler için daha fazla mesai harcaması gerekiyor" dedi.

Bakan Kirişci: Sokak hayvanları, gündemde tutulması gereken bir konu

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sokak hayvanları, ülkemizde her zaman gündemde tutulması gereken bir konu. Veteriner hekimlerin bu konuya yönelik çözümler için daha fazla mesai harcaması gerekiyor" dedi.

Bakan Vahit Kirişci, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği tarafından düzenlenen 'Dünya Veteriner Hekimleri Günü' etkinliğine katıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Bakan Kirşci'nin yanı sıra Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, TBMM Tarım ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç ve davetliler yer aldı. Bakan Kirişci, Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde düzenlenen 'Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği' etkinliğini hatırlatıp burada önemli bir adım attıklarını belirterek, "Sokak hayvanları, ülkemizde her zaman gündemde tutulması gereken bir konu. Veteriner hekimlerin bu konuya yönelik çözümler için daha fazla mesai harcaması gerekiyor. Her gün başıboş hayvanların saldırılarına muhatap olmuş evlatlarımız var. Canı yanan anneler-babalar var. Mutlaka bunlarla ilgili sosyal sorumluluk ve mesleki sorumluluk adına saha çalışmaları yürütmemiz gerekiyor. Evet, bir kanunumuz var. Evet, bu kanundan dolayı yerel yönetimlerimize getirilen birtakım mükellefiyetler var. Evet, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müzün bu konuda sağlamış olduğu destekler var; ama bunların olayın büyüklüğünü fark ederek belirli adımların atılması noktasında veteriner hekimlerimizin çok büyük çaba sarf etmesi gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Bakanlık olarak kısırlaştırma konusunda sorumluluklarını yerine getireceklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda hassasiyeti olduğunu ifade eden Kirişci, şöyle devam etti: "Daha dün il başkanları toplantımız vardı. Bu konu orada da gündeme geldi. Ben de bunu burada bir kez daha dile getirmeyi görev edindim ve sizlerle bir kez daha paylaşıyorum. Birlikte bu konuda ortak yürütülebilecek ne kadar çalışma varsa, bunun çözümüne ilişkin, önünün alınmasına ve sürecin yavaşlatılmasına ilişkin ne kadar kayda değer yaklaşımımız, çözüm önerimiz varsa bunların hepsine ilişkin gerekli aksiyonları almak durumundayız. Kısırlaştırma konusunda çözüm öneriniz varsa bunların hepsini biz baş tacı yapıp buna ilişkin gerekli aksiyonları almak durumundayız."'BU BENİM CANIMI YAKIYOR'

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci, Yozgat Sorgun'da görevi başında şehit edilen Veteriner Hekim Volkan Lale'nin ağabeyi İbrahim Lale'ye plaket takdim etti. Bakan Kirişci, Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Turkovac aşısının mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye de üzerinde şair Mehmet Akif Ersoy'un ve Özdarendeli'nin figürünün bulunduğu tabloyu hediye ederek, "Bir anket yapsak, bu aşının mucidinin bir veteriner hekim olduğunu kaç kişi bilir acaba? Bu benim canımı yakıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci: Sokak hayvanları, gündemde tutulması gereken bir konu
Bakan Kirişci: Sokak hayvanları, gündemde tutulması gereken bir konu
Bakan Kirişci: Sokak hayvanları, gündemde tutulması gereken bir konu
Bakan Kirişci: Sokak hayvanları, gündemde tutulması gereken bir konu
Bakan Kirişci: Sokak hayvanları, gündemde tutulması gereken bir konu
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Kirişci: 'Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu... Kirişci: 'Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu... Bakan Kirişci, Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu Açıklaması Bakan Kirişci, Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu Açıklaması

Sokak Hayvanları, Vahit Kirişci, Veteriner, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci: Sokak hayvanları, gündemde tutulması gereken bir konu - Son Dakika
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