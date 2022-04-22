BAKAN KİRİŞCİ: SUYU BOL GÖRDÜĞÜMÜZDE REHAVETE KAPILMAYALIM - Son Dakika
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BAKAN KİRİŞCİ: SUYU BOL GÖRDÜĞÜMÜZDE REHAVETE KAPILMAYALIM

22.04.2022 20:03

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarım sektörü temsilcileriyle bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarım sektörü temsilcileriyle bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Bakan Kirişci, son ay itibariyle Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülkenin Amerika olduğunu belirterek, 'Ülke olarak üretmek zorundayız. Üreterek biz kendimizi öncelikle doyuracağız. İhtiyaçlarımızı karşılayacağız. Fazlası olursa da ihracat yapacağız. Bu noktada da kendi kendimize yeten ülke olmak elbette bu ideal olan bir taleptir Türkiye'nin ve dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir zaman erişemediği bir durumdur bu. Hele malların, insanların serbestçe dolaştığı bir dünyada kendi kendimize yeterlilikten söz etmemiz doğru değil. Bugün Amerika gibi bir ülkede bizden pek çok ürünü ithal etmektedir. Bu son ay itibariyle en çok dış ticarette öne çıkan en çok ihracat yaptığımız ikinci ülke olmuştur. Bize sığınanları, bize misafir olarak gelenleri ve yurt dışında bizim ürünlerimize talep duyanları doyuran, bunlar için üretim yapan üreticilerimize ki burada temsilcileri de var. Sizler varsınız. Bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki üreticilerimiz var. ve diyoruz ki ey üreticimiz sen üret yeter. Biz sizin arkanızdayız' şekline konuştu.

'UKRAYNA'YI YA DA RUSYA'YI TUTUYORUZ DEMEDİK?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin taraf olmadığını ifade eden Bakan Kirişci, bu sayede iki ülkeyle de temasların ve ilişkilerin verimli bir düzeyde devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin taraf seçmesi halinde iki ülkeden daha zor durumda olabileceğini kaydeden Bakan Kirişci, 'Rusya-Ukrayna savaşından dolayı örnek bir ayçiçeğinde 2 önemli ülke bizim açımızdan tedarikçi. İkisi birden böyle bir hale gelince ister istemez bizim de bazı aksaklıklarımız olacak gibi görüldü. Ama Allah'tan daha önceden aldığımız tedbirlerle bunları olabildiğince hafif geçirdik. Tabii burada hak sahibine de hakkını tespit etmek lazım. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanımızın bu kararlı duruşuyla biz bir taraftar mantığıyla hareket etmedik. Yani biz 'Ukrayna'yı ya da Rusya'yı tutuyoruz' demedik. Dedik ki 'her ikisi de bizim komşu ve dost ülkelerdir' dedik. Eğer böyle yapmamış olsaydık bugünkü halimizi ben hiçbirimizin aklına getirmemesini isterdim. Çünkü o iki ülkeden belki de daha zor durumda olan bir ülke olabilirdik. Böyle bir duruşumuz, böyle bir dış politika tercihimiz şu anda her iki ülkeyle de temaslarımızın, ilişkilerimizin verimli bir düzeyde seyretmeye devam etmesini sağladık' diye konuştu. (DHA)

BAKAN KİRİŞCİ: SUYU BOL GÖRDÜĞÜMÜZDE REHAVETE KAPILMAYALIM
BAKAN KİRİŞCİ: SUYU BOL GÖRDÜĞÜMÜZDE REHAVETE KAPILMAYALIM
BAKAN KİRİŞCİ: SUYU BOL GÖRDÜĞÜMÜZDE REHAVETE KAPILMAYALIM
BAKAN KİRİŞCİ: SUYU BOL GÖRDÜĞÜMÜZDE REHAVETE KAPILMAYALIM
BAKAN KİRİŞCİ: SUYU BOL GÖRDÜĞÜMÜZDE REHAVETE KAPILMAYALIM

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BAKAN KİRİŞCİ: SUYU BOL GÖRDÜĞÜMÜZDE REHAVETE KAPILMAYALIM BAKAN KİRİŞCİ: SUYU BOL GÖRDÜĞÜMÜZDE REHAVETE KAPILMAYALIM Bakan Kirişci: 'Su zengini bir ülke olmadığımızı ifade etmek istiyoruz' Bakan Kirişci: 'Su zengini bir ülke olmadığımızı ifade etmek istiyoruz'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KİRİŞCİ: SUYU BOL GÖRDÜĞÜMÜZDE REHAVETE KAPILMAYALIM - Son Dakika


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