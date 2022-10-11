Bakan Kirişci, Tahıl Koridoru'na ilişkin gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Tahıl Koridoru'na ilişkin gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

11.10.2022 12:05
Bakan Kirişci, Tahıl Koridoru'na ilişkin gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tahıl Koridoru'ndan geçen gemi sayısının 304'e çıktığını ve taşınan tahıl miktarının 6 milyon 900 bin tona ulaştığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tahıl Koridoru'ndan geçen gemi sayısının 304'e çıktığını ve taşınan tahıl miktarının 6 milyon 900 bin tona ulaştığını bildirdi.

Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tahıl Koridoru'ndan geçen gemi sayısının 304'e ulaştığını ve taşınan tahıl miktarının 6 milyon 900 bin tonu geçerek 7 milyon tona yaklaştığını belirten Kirişci, gübreye ilişkin de "Şu anda daha hala bir aksiyon alınmadı, bekliyoruz ama şimdi stratejik noktalara saldırı var. O bizim için tabii ki büyük bir tehlike yani limanların güvende olmadığı bir ortamda Tahıl Koridoru ister istemez zarar görebilir." dedi.

Kirişci, şu an için olumsuz bir durumun olmadığını ve Tahıl Koridoru'nun çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

Önce Kerç Köprüsü'nün vurulması, ardından Rusya'nın buna saldırılarla karşılık vermesiyle yükselen gerginliğin Tahıl Koridoru'nu etkilemesi durumunda birçok ülkenin zarar göreceğini vurgulayan Kirişci, "Sizce öyle bir ihtimal var mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Olabilir, çünkü savaş bu. Biri bir yere saldırıyor, öbürü de karşılık veriyor. Restleşmenin boyutu nereye sıçrayacak, onu hiçbirimiz bilmiyoruz ama bu dünyanın da çok dikkat kesilmesi gereken bir konu. Küresel gıda fiyatları da bu süreçten etkilenebilir."

"Bizim açımızdan şimdilik bir risk yok"

Kirişci, Türkiye için bir riskin bulunup bulunmadığı yönündeki soruyu "Bizim adımıza yok. Çünkü şu anda bütün ihtiyaçlarımız karşılanmış durumda. Bereketli bir hasat sezonu geçiriyoruz. Stoklarımız yeterli. Sanayicimiz malum ithal edip un, makarna, diğer hububat ürünlerini üreterek ihraç ediyor. Onlara biz içeriden mal vermiyoruz, 'Dışarıdan ithal edip, ithal belgenizi gösterin, ondan sonra da üretiminizi yapın, sonra da ürettiğinizi ihraç edin.' diyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan bir risk yok ama savaş eğer bu haliyle giderse risk var, bu durum herkesi endişelendirmeli." diye yanıtladı.

Şu an taraflar ve diğer aktörlerin aklıselimle hareket etmediklerini dile getiren Kirişci, herkesin barış için adım atması gerektiğini söyledi.

Gübre tedariki süreci

Gübre konusunda Türkiye'nin Rusya'dan deniz veya kara yoluyla tedarik şansı bulunup bulunmadığına ilişkin ise Kirişci, "Zaten gübreyle ilgili daha önce de konuştum, bir kısmı doğal gaza bağlı, doğal gazdan elde edilenler var. Önemli olan doğal gazın gidiyor olması, doğal gaz akışının sağlanması. Bizim şu an doğal gazla ilgili herhangi bir kesintimiz yok, akış devam ediyor. Diğer Avrupa ülkelerinin büyük bir telaşı var. Onlar doğal gazı elde edemedikleri için doğal olarak gübre sektörü konusunda da problemleri var." dedi.

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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

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