Bakan Kirişci Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerle bir araya geldi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı destekleriyle Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bakanlık tarafından Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitisü'nde düzenlenen 'Dünya Gıda Güvenliği Buluşması'nda uluslararası misafir öğrencilerle bir araya geldi. Buluşmaya Bakan Kirişci'nin yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve bürokratlar katıldı. Programda konuşan Bakan Kirişci, Türkiye'de burslu eğitim gören öğrencilerle buluşmaktan ötürü büyük heyecan duyduğunu belirterek, "Bizim dış temsilciliklerimizde 2019 rakamlarına göre yaklaşık 2 bin 600 civarında görev yapan diplomatlarımız var. 290 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin köprü olmasını ben arzu ederim. Kültür elçisi, ticaret elçisi, tarım elçisi, genel olarak dışişleri, uluslararası ilişkiler, hangi açıdan bakarsanız bakın işte size güçlü bir beşeri sermaye. Sizleri örnek alalım. Hem Türkiye'yi biliyorsunuz hem de kendi ülkeniz, zaten vatandaşısınız. Sizden daha iyi temsilci olabilir mi, daha iyi müşavir olabilir mi, daha iyi iki ülkeyi değerlendirecek birisi olabilir?" ifadelerini kullandı.

"Şimdi Allah'ın izniyle bir küresel güç olacağız"

Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşının ardından tahıl koridoru için seferber olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Herkes savaşanlar ile ilgili tempo tutarken, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 'hayır biz savaş istemiyoruz, biz barıştan yanayız, biz iki komşu ülkenin savaşması yerine barışmasını istiyoruz, biz burada savaşı asla tasvip etmiyoruz' dedik. Biz belki yalnız kaldık ama süreç bizim haklı olduğumuzu ortaya koydu. Dünya bir gıda krizini, bir açlığı artık iliklerine kadar hissederken, bir anda bir dörtlü zirve gerçekleşti; Rusya, Ukrayna Birleşmiş Milletler ve Türkiye. Bu zirveden bir sonuç çıktı ve adına 'tahıl koridoru' dediğimiz bir koridor açıldı. Bu koridordan 304 gemi bugün itibarıyla geçmiş durumda ve 6,9 milyon ton hububat bu koridordan ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılmış durumda. 6,9 milyon ton büyük bir rakam değilmiş gibi gelebilir ama bazı şeyler vardır ki bunların psikolojik etkisi fiziki etkisinden çok daha büyük olur. Bir anda 450 dolarlara gelen buğdayın tonu şu anda 330 dolarlara geriledi" diye konuştu.

Programın sona ermesinin ardından tohumların yer aldığı Gen Bankası'nı ziyaret eden Kirişci şöyle konuştu:

"AK Parti hükümeti, Cumhurbaşkanımız bu ülkeye her alanda çok büyük hizmetleri oldu ve tabiri yerindeyse çağ atlattı. Bu ülke bu tür konularda da bulunmuş olduğumuz mekanları da Cumhurbaşkanımızın döneminde kazandı. Hukuk devletinde aslolan mevzuattır. Mevzuat olursa bu alandaki gelişmeler birbirini takip eder. Tarım Komisyonu Başkanı olduğum dönemde tohumculukla ilgili mevzuatları Türkiye'ye kazandırdık. Türkiye'de 12 binin üzerinde türlerimiz var. Bunların 3 binden fazlası endemik dediğimiz bizim kendi coğrafyamıza ait. Dolayısıyla bunların korunması ve bizden sonraki nesillere aktarılması meselesi ancak bu tür gen merkezleri sayesinde mümkün olabilirdi. Önemli mekanlar buralar. Bazen 'bu ülkenin çeşitleri, türleri, yok ediliyor' gibi yaygaralar koparılıyor, 'bu ülke bütün tohumları ithal ediyor' gibi yine bu alanda çalışan insanlarımıza haksızlık var" diye konuştu.

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren ise öğrenciler için yapılanlara değinerek, "Bugüne kadar 43 bin kişiye kısa ve uzun süreli burslar ve Türkiye Bursları, ortak burslar kapsamında burs verildi. Halihazırda 16 bin öğrencimiz dünyanın 185 ülkesinde. Biz burada uçtan uca bir sistem kurmaya gayret ediyoruz. Türkiye Bursları'nın doğru tanıtımı, doğru öğrencinin başvurusunun alınımı, en iyi şekilde tespit edilmesi sonrasında Türkiye'ye getirilmesi. Biz YTB olarak öğrenciye burs verdikten sonra öğrencileri üniversitelere emanet ediyoruz" şeklinde konuştu.