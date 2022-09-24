Bakan Kirişci: Ukrayna Tarım Bakanı, Bayraktar sayesinde sığınağa geçti (2) - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Ukrayna Tarım Bakanı, Bayraktar sayesinde sığınağa geçti (2)

24.09.2022 21:58
Bakan Kirişci: Ukrayna Tarım Bakanı, Bayraktar sayesinde sığınağa geçti (2)

BAKAN VARANK İLE CEVİZ FESTİVALİNE KATILDITarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, '2023'e doğru şehir buluşmaları' programının ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

BAKAN VARANK İLE CEVİZ FESTİVALİNE KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, '2023'e doğru şehir buluşmaları' programının ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nde yetiştirilen keklikleri doğaya bırakan Kirişci, çiftçilerle tarlada biber hasadına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci daha sonra Çağlayancerit ilçesine geçerek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ceviz ve Kültür Festivali'ne katıldı.

BAKAN VARANK: TÜRKİYE'Yİ HAK ETTİĞİ YERLERE GETİECEĞİZBurada konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak bugüne kadar her zaman Kahramanmaraş'ın hizmetinde olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi. Varank, "Belediye başkanımız geldi 'Çağlayancerit'in cevizi meşhur Sayın Bakanım. Biz bunun coğrafi işaretini aldık, reklamını Avrupa'da yapacağız ama bununla ilgili tesise ihtiyacımız var' dedi. O tesisle ilgili adımları attık, bu tesisi bu ülkeye kazandırdık. Cevizden bizim çiftçimiz, ilçedeki vatandaşlarımız daha katma değerli gelir elde etsinler, bunun önünü açtık. 2023'te şuna karar vereceğiz. Türkiye, kendi politikalarını uygulayan bir ülke mi olacak yoksa Avrupa'nın, Amerika'nın ağzının içine bakan bir ülke mi olacak? Bunun kararını 2023'te vereceğiz ve biz inanıyoruz ki Maraşlı hemşerilerimiz 2023'te doğru karar verecek ve inşallah biz Türkiye'yi hak ettiği yerlere hep beraber getireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile ceviz işleme ve paketleme tesisinin açılışı gerçekleştirildi.


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KAHRAMANMARAŞ - Bakanı Kirişci ceviz işleme ve paketleme tesisi açılışına katıldı KAHRAMANMARAŞ - Bakanı Kirişci ceviz işleme ve paketleme tesisi açılışına katıldı Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta biber hasadına katıldı Açıklaması Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta biber hasadına katıldı Açıklaması
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: Ukrayna Tarım Bakanı, Bayraktar sayesinde sığınağa geçti (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci: Ukrayna Tarım Bakanı, Bayraktar sayesinde sığınağa geçti (2) - Son Dakika
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