Kayserili çiftçiden Bakan Kirişci'ye ÇKS ve tohum desteği teşekkürü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sera Gazı Emisyon Yoğunluğunun Azaltılması için Küçükbaş Hayvan Üretiminin Verimliliğinin Artırılması" projesi kapsamında Koyun ve Sertifikalı Tohum teslim törenine katıldı. Törenin ardından Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin yanına gelen bir çiftçi ÇKS uygulamasının e-devlet üzerinden yapılması ve bakanlığın çiftçilere ucuz tohum desteğinden dolayı teşekkür etti.