TOBB ile FAO'nun küçük ölçekli çiftçilere yönelik çalışması tanıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyayı tarımsal üretimle doyurabileceğini belirterek, "Böylece hem para hem de stratejik güç kazanırız. Zira, dünyayı doyuran kimse, dünyanın lider ülkesi de odur. İşte bu nedenlerle tarımı ihmal edemeyiz." dedi.

TOBB ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen "Tarım-Gıda Değer Zinciri Bağlamında Küçük Ölçekli Çiftçilerin Risk Yönetimine Yönelik Seçeneklerinin Geliştirilmesi Çalışması"nın tanıtım toplantısı TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin, üretim, finansman, pazarlama, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi çok sayıda riskle karşı karşıya kaldığını, onları her şarta hazırlamak ve ortaya çıkacak muhtemel zararları azaltmak gerektiğini ifade etti.

Bu noktada 80 yıllık uzmanlığı bulunan FAO ile birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"FAO'nun bilgi ve tecrübe paylaşımının çok değerli ve faydalı olduğunu görüyoruz. Bu projeye de 2022 başında başladık. Ankara, Edirne, Eskişehir, İzmir, Konya ve Şanlıurfa'da 1000'e yakın üreticimizle sahada görüşme gerçekleştirdik. Elde edilen bulguları, Tarım Bakanlığımızın, akademisyenlerimizin ve sektörel uzmanların katılımıyla 2 hafta önce Eskişehir'de düzenlendiğimiz çalıştayda değerlendirdik. Toplantımızın 2. etabında da bunları konuşacağız."

Verdiği destekten dolayı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Bakanımızın liderliğinde el birliğiyle tarım ve hayvancılıkta, ülkemizi hak ettiği seviye çıkaracağımıza inanıyoruz." dedi.

"Tüm bu coğrafyayı biz doyurabiliriz"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da ilk, dünyada 10. sırada yer aldığını, buradan elde edilen 25 milyar dolarlık ihracat sayesinde net döviz geliri kazanılarak dış ticaret fazlası verildiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılığı gelecek açısından da asla ihmal edilmemesi gereken bir sektör olarak gördüklerini belirten Hisarcıklıoğlu, dünyadaki nüfus artışının yaratabileceği sorunlara işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin elinin altında müthiş bir imkan bulunduğunu vurgulayarak, "Tüm bu coğrafyayı biz doyurabiliriz. Böylece hem para hem de stratejik güç kazanırız. Zira, dünyayı doyuran kimse, dünyanın lider ülkesi de odur. İşte bu nedenlerle tarımı ihmal edemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Çözüm önerileri çalışmamızda ortaya konuldu"

Son dönemde piyasayı geliştiren önemli adımlar attıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, lisanslı depo sisteminin hayata geçmesini sağladıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile lisanslı depo şirketi Lidaş'ı kurduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Arkasından özel sektörümüz de bu alanda yatırımlara başladı. Ülke genelinde lisanslı depo sayısı 300'e, depo kapasitesi 9 milyon tona ulaştı. Buraya konulan ürün karşılığında alınan Elektronik Ürünü Senedi (ELÜS) finansmana erişimde teminat oldu. Devletimiz de yatırım, kira, lojistik ve analiz destekleriyle lisanslı depoculuğun gelişmesine büyük katkı verdi. Ardından Ürün İhtisas Borsasının kuruluşunu gerçekleştirdik. Ticaret borsalarımız da güzel bir vizyon sergileyerek hem TMO-Lidaş'ın kurucu ortağı oldular hem de Anadolu'da pek çok lisanslı deponun açılmasını sağladılar. Ayrıca bugün Türkiye'de 25 olan yetkili sınıflandırıcı laboratuvardan büyük kısmını da borsalarımız faaliyete geçirdi."

Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılıkta üretim sürecinin uzun olduğunu, dolayısıyla nakit dönüşünün zaman aldığını ve finans ihtiyacı ile mali riskin arttığını dile getirdi.

Üretim esnasında kontrol edilemeyen çok sayıda risk ve belirsizlik bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu da gelirde süreklilik riskine yol açmaktadır. Ürünlerin arzı kısa dönemli, talebi ise uzun dönemlidir. Masraf yapmaya başlanılan süreyle nakit dönüşü arasındaki süreyi idare edecek finansal mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu ve benzeri riskler, sahada yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri çalışmamızda ortaya konulmaktadır. Esasında, risklere karşı atılacak adımlar konusunda önemli tecrübemiz de bulunmaktadır. Zorunlu deprem sigortası DASK ve tarım sigortaları alanında dünyanın en başarılı havuz modellerinden birisi kabul edilen TARSİM, neleri başarabileceğimizin güzel örnekleridir. İnanıyorum ki Tarım Bakanı'mızın liderliğinde ve Bakanlığımızın da destekleriyle üreticilerimizi riskler konusunda daha bilgili ve tedbirli hale getireceğiz."

"Türk üreticileri çok önemsiyoruz"

FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da küçük ölçekli üreticinin pazardaki stratejisinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türk üreticileri çok önemsediklerini belirten Gutu, şöyle dedi:

"Onları önemsemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Tarımsal desteklerin verilmesi, ülke ve toplumun gelişmesi için çok önemli. Küçük ve orta ölçekli aile işçilerini de temsil eden kuruluşların yönetimde söz sahibi olmasını sağlamalıyız. Küçük ölçekli üreticilerin doğal kaynak ve inovatif ürünlere erişimi de göz önünde bulundurulmalı. Bu çiftçilerin bilgi, beceri ve eğitimine de yatırım yapmalıyız. Küçük ölçekli çiftçilerin ekonomik ve sosyal sorunlarına ne kadar yoğunlaşırsak tarım gıda sistemlerini o kadar dönüştürebiliriz."