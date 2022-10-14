BAKAN KİRİŞCİ, VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ, TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta bir otelde düzenlenen AK Parti'nin '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' toplantısını ardından Uşak Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaret etti. Vali Ergün, Bakan Kirişci'ye günün anısına Eşme kilimi hediye etti. Bakan Kirişci, valilik ziyareti sonrası yürüyerek Ünalan Mahallesi'nde Uşak Belediyesi ve hayırsever iş adamı Mehmet Karaer'in desteğiyle yaptırılan Deniz Grup Asım Karaer Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Kirişci, buradaki konuşmasında, engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirenlere teşekkür etti. Kirişci, temel atma töreni öncesi karşılaştığı serebral palsi hastası Süleyman Sami Özpınar (20) ile kas hastası Emine Özpınar (24) ile de sohbet etti. Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeline ilk harç Bakan Kirişci ve diğer protokol üyeleri tarafından butona basılarak döküldü.

BUZAĞIYA BİBERONLA SÜT VERİP, BESLEDİ

Kirişci, programının son bölümünde Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne geçti. Kirişçi burada bir buzağıya biberonla süt verip besledikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 'Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi' ve Uşak İl Özel İdaresi Kaynaklı 'Sertifikalı Hububat Tohumu Teslim' töreninde çiftçilere hibe çeklerini dağıttı. Bakan Kirişçi, daha sonra Uşak'tan ayrıldı. (DHA)