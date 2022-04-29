Bakan Kirişci, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin valiliğe gelişinde karşılanması
Kirişci'ye çiçek verilmesi
Kirişci'nin valilik şeref defterini imzalaması
Kirişci'ye hediye verilmesi
Kirişci'nin belediyeyi ziyareti
Kirişci'ye hediye takdimi
Kirişci'nin tarım sektör temsilcileri toplantısına katılması ERZİNCAN - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, valilik ile belediyeyi ziyaret etti, tarım sektör temsilcileri toplantısına katıldı.
Kaynak: AA
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