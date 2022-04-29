Bakan Kirişci, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti

29.04.2022 21:40

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin valiliğe gelişinde karşılanması Kirişci'ye çiçek verilmesi Kirişci'nin valilik şeref defterini imzalaması Kirişci'ye hediye verilmesi Kirişci'nin belediyeyi ziyareti Kirişci'ye hediye takdimi Kirişci'nin tarım sektör temsilcileri toplantısına...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin valiliğe gelişinde karşılanması

Kirişci'ye çiçek verilmesi

Kirişci'nin valilik şeref defterini imzalaması

Kirişci'ye hediye verilmesi

Kirişci'nin belediyeyi ziyareti

Kirişci'ye hediye takdimi

Kirişci'nin tarım sektör temsilcileri toplantısına katılması ERZİNCAN - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, valilik ile belediyeyi ziyaret etti, tarım sektör temsilcileri toplantısına katıldı.

Bakan Kirişci, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti
Bakan Kirişci, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti
Bakan Kirişci, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti
Bakan Kirişci, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti

YORUMLAR
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Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak Bakan Kirişci, kırsal kalkınma projelerine verilecek hibe desteklerini açıkladı Açıklaması Bakan Kirişci, kırsal kalkınma projelerine verilecek hibe desteklerini açıkladı Açıklaması

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kirişci, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti - Son Dakika
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