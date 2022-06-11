Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika
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Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu

11.06.2022 21:55
Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 9 Haziran'da sel felaketinin yaşandığı Erzincan'da incelemelerde bulundu.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 9 Haziran'da sel felaketinin yaşandığı Erzincan'da incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, sel felaketinin meydana geldiği Erzincan'da incelemelerde bulundu. Artvin'in Yusufeli ilçesinden uçakla Erzincan'a gelen Kirişci ve Yıldırım, Vali Mehmet Makas'tan sel felaketiyle ilgili bilgi aldı. Selden zarar gören köy ve mahallelerde incelemelerde bulunan Kirişci ve Yıldırım, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başpınar köyünde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Vali Mehmet Makas, selin ardından devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyledi. Makas, "2 gündür bölgede sel felaketiyle mücadele bağlamında devletimiz bütün imkanlarıyla burada. 165 iş makinasıyla destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere özel idaremize belediyemize ve bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımız AFAD kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynaklarından aktarımlar sürüyor" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ'Yaşanan sel felaketi sebebiyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi. Devletin bütün unsurlarının çabalarına, kendilerinin de DSİ olarak katkı sağladıklarını ifade eden Kirişci, "Derdimiz, tasamız vatandaşımızın acılarını, sıkıntılarını, yaşadıklarını bir an önce normale döndürmek. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar var. İklim değişikliği diyoruz, bu iklim değişikliğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Yaşanan hadise aslında iklimdeki değişimi de ortaya koyuyor. Vatandaşlar olarak daha dikkatli ve meteorolojinin uyarılarına karşı teyakkuzda olmalıyız diye belirtmek istiyoruz. Vatandaşımızın yanındayız ve yaralarını sarmanın gayreti içindeyiz" diye konuştu.'BÜYÜK BİR FELAKET ÖNLENDİ'Erzincan'da 2 gün önce Başpınar, Kurutilek köyü ve şehir merkezini etkisi altına alan yağış nedeniyle sel felaketi yaşandığını belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise şunları söyledi: "Rabbimize hamd ediyoruz can kaybı yok. Can kaybı geri gelmez ama kaybolan mal yerine konur. Bugün örneğin Ankara'da benzeri bir sel felaketi yaşandı, orada can kaybımız var. Bir vatandaşımız vefat etti. Ankaralılara geçmiş olsun diyoruz. Erzincanlı tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. İlk andan itibaren valimiz, belediye başkanımız, il başkanımız, milletvekillerimiz seferber oldular. Tabii DSİ burada çok büyük bir sorumluluk aldı. Bütün iş makinelerini, kimin elinde ne varsa tüm imkanlar birleştirildi. Bu selin zararlarını hafifletmek ve selin yönünü değiştirerek meskun mahallere gitmesinin önüne geçildi. Büyük bir felaket, olağanüstü gayretle halledilmiş oldu. Dün, bugün hummalı çalışma var. 165 iş makinası var çalışmalar devam ediyor, bir yandan da hasar tespitleri yapılıyor. Devletimiz hemşehrilerimizin yanındadır. Yaralar sarılmaya başlanmıştır. Valilik emrine gerekli kaynak gönderilmeye başlanmıştır. Bundan sonra bize düşen görev sadece olay olduktan sonra hızla hareket edip zararı azaltmak değil, bu olay olmadan daha sorumlu davranacağız. Menfezlerin üzerini kapatmayacak, köprülerin altına büz koymayacağız. Selin yatağının tertemiz olmasını sağlayacağız, sel ağzına bina yapmayacağız. Bunlara dikkat edeceğiz. İnşallah bu çalışmalar acil müdahaleler tamamlandıktan sonra bunların da planlaması yapılması gerekiyor. Evi yıkılan, hasar gören, ahırıydı, deposuydu hasar gören 3-4 vatandaşımız var, onların da her türlü zarar ziyanı tazmin edilecek. Genel anlamda oluşan zarar ziyan için devlet bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda gereği yapılacak."

Kirişci ve Yıldırım, açıklama sonrası Başpınar köyünde evi hasar gören bir vatandaşı ziyaret etti. Kirişci ve Yıldırım, şehir merkezindeki yapılan temizlik çalışması bölgesinde bilgi aldı. Yıldırım, incelemeleri sonrası Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyündeki evine giderken, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ise kent merkezinde kaldı.


Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu
Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu
Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu
Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu
Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu
YORUMLAR
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Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi Bakan Nebati'den GES açıklaması (2) Bakan Nebati'den GES açıklaması (2)
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, AK Parti, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika

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