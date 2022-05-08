Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım'ın ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım'ın ziyaretleri

08.05.2022 19:10

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Adana'da Valiliği ve MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Adana'da Valiliği ve MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kirişci ve Yıldırım, beraberlerindeki diğer ilgililerle Vali Süleyman Elban'a ziyarette bulundu. Basına kapalı ziyarette Vali Elban, Kirişci ve Yıldırım'a çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra MHP İl Başkanlığına geçen Kirişci ve Yıldırım, İl Başkanı Bünyamin Avcı ve partililerle görüştü.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, bugün Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'ne de katılmak için kentte olduklarını ve etkinlik kapsamında Adanalılarla bir araya geleceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın kendiliğinden zuhur etmiş bir ittifak olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı, esas itibarıyla 15 Temmuz hain FETÖ'cü darbe girişiminden sonra MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve bizim, milletin bekası, ülkenin geleceği için kurulmuş önemli bir ittifaktır. Geçen süre içerisinde bu ittifakın ne kadar da doğru zamanda, doğru bir şekilde oluşturulduğu bugün çok daha iyi bir şekilde anlaşılmaktadır. Yaşadığımız olaylar, bölgemizde cereyan eden gelişmelere bakınca bugün Cumhur İttifakı'nın sorumluluğu düne göre bir kat daha artmıştır. Hepimiz şunu biliyoruz: Emperyal hedefi olan ülkelerin özellikle coğrafyamızda, bu bölgede, bu bölgenin civarında uzun zamandan beri birtakım planları, hedefleri var. Bu hedefleri her seferinde bozan da Cumhur İttifakı olmuştur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Hatırlayın, Suriye iç savaşında iki tane terör örgütünü üzerimize salan ülke, dost ve müttefik bildiğimiz ülkedir. Halen bu ortaklığını gizlemeden de devam ettirmektedir."

" Türkiye'yi dize getiremeyeceğini anlayanlar niyetlerini açık ettiler"

Binali Yıldırım, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde esaret altına girmediğini ve son dönemde de Suriye'de harekatlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Mücadelenin bitmediğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi dize getiremeyeceğini anlayanlar bu sefer niyetlerini artık açık ettiler. FETÖ ile beceremediler. Diğer darbe girişimleriyle beceremediler ve dediler ki 'Artık biz siyaseten muhalifleri ve muarızları her yönüyle destekleyeceğiz, terör örgütünü de arkalarından destekçi olarak tayin edeceğiz ve bu işi halledeceğiz. Türkiye'yi bu şekilde ele geçireceğiz.' dediler. Bu hesabın içindeler, bunun farkındayız. Milletimiz de bunun farkında ama bu hesap da tutmayacak. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz çünkü bu millet bayrağına, toprağına ve istikbaline aşık bir millettir. Bunu her fırsatta da yakın tarihimiz de göstermiştir. Adana da bunun teminatının olduğu bir ilimizdir."

Ziyaretlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri ve diğer ilgililer de yer aldı.

Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım'ın ziyaretleri
Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım'ın ziyaretleri
Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım'ın ziyaretleri
Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım'ın ziyaretleri

YORUMLAR
500
Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır (2) Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır (2) AK Parti'li Yıldırım ve MHP'li Durmaz, Adana'da Yörük Türkmen Şölenine katıldı AK Parti'li Yıldırım ve MHP'li Durmaz, Adana'da Yörük Türkmen Şölenine katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi, Togo Cumhuriyeti, Binali Yıldırım, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım'ın ziyaretleri - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!
18:09 İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 19:19:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım'ın ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement