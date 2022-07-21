Bakan Kirişci Venezuela Gezisinde: "Hayvanlarımıza Burgerciden Burger Ismarlar Gibi Dışarıdan Yem Alıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal toprak ve iklim koşullarını değerlendirmek için gittiği Venezuela'daki incelemeleri sırasında Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'ya "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz. Burada her şey hazır. Bunu inşallah başaracağız" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ziyaretinin ardından Türkiye'nin Venezuela'da 400 bin hektar tarımsal alanda yatırım yapacağının açıklanması tartışmalara yol açmıştı. Maduro ziyaretinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Venezuela'nın toprak ve iklim koşullarını değerlendirmek için hafta başında Venezuela'ya gitti.

Kirişci, Venezuela gezisi öncesi ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına arazi kiralanmasının söz konusu olmadığını, yatırım yapmak konusunda özel sektörün nihai karar verici olacağını belirtmişti.

Aynı zamanda Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'nun "Venezuela'nın iklim açısından üretime çok yatkın olduğunu, halihazırda 400 bin hektarlık araziyi ekim ve hayvancılık için tahsis etmeye hazır olduklarını" ifade ettiğini aktaran Bakan Kirişci, buğday özelinde de bir konuşma yapmadıklarını belirtmişti.

KİRİŞCİ İNCELEMELER YAPTIĞI VENEZUELA'DAN DÖNDÜ

Venezuela'da incelemeler yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün yurda döndü. Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo, sosyal medya hesabından Kirişci'yle birlikte çiftliklerde havadan ve yerden yaptıkları incelemelerle ilgili görüntüler paylaştı.

"HAYVANLARIMIZA PİZZACIDAN PİZZA ISMARLAR GİBİ DIŞARIDAN YEM ALIYORUZ"

Kirişci, bu görüntülerde Soteldo'ya "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz. Burada her şey hazır. Bunu inşallah başaracağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da Kirişci'nin soya ve hayvan çiftliklerini gezdiği görüldü.