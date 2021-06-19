Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da peş peşe müjdeli haberleri vermeye devam ediyor.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1,5 milyonuncu doz kadrosu. Aşı yaptıran: Tahir Aslan. Aşıyı yapan sağlık çalışanı: Alican Kış. Aşıdan sorumlu hekim: Hilal Künkül. Yer: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Saat: 22.15. Bu hızla Kovid-19 yenilmeye mahkûm" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Koca, sosyal medya hesabından 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık" dedi.
Son Dakika › Sağlık › Bakan Koca 1,5 milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı! Bu hızla gidersek koronavirüs yenilmeye mahkûm - Son Dakika