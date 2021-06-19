Bakan Koca 1,5 milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı! Bu hızla gidersek koronavirüs yenilmeye mahkûm - Son Dakika

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da peş peşe müjdeli haberleri vermeye devam ediyor.

"YENİLMEYE MAHKUM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1,5 milyonuncu doz kadrosu. Aşı yaptıran: Tahir Aslan. Aşıyı yapan sağlık çalışanı: Alican Kış. Aşıdan sorumlu hekim: Hilal Künkül. Yer: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Saat: 22.15. Bu hızla Kovid-19 yenilmeye mahkûm" ifadelerini kullandı.

40 MİLYONUNCU DOZ AŞIYI YAPAN DOKTORU DA PAYLAŞTI

Öte yandan Bakan Koca, sosyal medya hesabından 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık" dedi.