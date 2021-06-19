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Bakan Koca, 1 buçuk milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı - Son Dakika

Bakan Koca, 1 buçuk milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı

19.06.2021 00:14
Bakan Koca, 1 buçuk milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu doz aşıyı yapan kadroyu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu doz aşıyı yapan kadroyu paylaştı.

Bakan Koca, Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu doz aşı kadrosunu Twitter hesabından paylaştı. Koca, videoya ilişkin yaptığı açıklamada, "1,5 milyonuncu doz kadrosu. Aşı yaptıran: Tahir Aslan. Aşıyı yapan sağlık çalışanı: Alican Kış. Aşıdan sorumlu hekim: Hilal Künkül. Yer: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Saat: 22.15. Bu hızla Covid-19 yenilmeye mahküm" dedi.


Bakan Koca, 1 buçuk milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca, 1 buçuk milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı - Son Dakika


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