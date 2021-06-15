Bakan Koca: "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık" - Son Dakika

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 milyon doz aşı hedefine ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" ifadelerine verdi.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 20.22 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 735 bin 312, ikinci doz 13 milyon 921 bin 700 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

(Mehmet Kalay/ İHA)