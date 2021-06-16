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Bakan Koca 1 milyonuncu doz aşıyı sosyal medya hesabından duyurdu - Son Dakika

Bakan Koca 1 milyonuncu doz aşıyı sosyal medya hesabından duyurdu

16.06.2021 19:25
Bakan Koca 1 milyonuncu doz aşıyı sosyal medya hesabından duyurdu, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yapılan 1 milyonuncu doz koronavirüs aşısını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yapılan 1 milyonuncu doz koronavirüs aşısını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yapılan 1 milyonuncu doz koronavirüs aşısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda aşı anının fotoğrafını da ekleyen Fahrettin Koca, aşıyı olan kişiye geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan paylaşımda '1 milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16: 53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız değil mi?' ifadelerine yer verildi.


Bakan Koca 1 milyonuncu doz aşıyı sosyal medya hesabından duyurdu

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fahrettin Koca, Sosyal Medya, doz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca 1 milyonuncu doz aşıyı sosyal medya hesabından duyurdu - Son Dakika


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