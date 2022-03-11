Bakan Koca: 10 bin sağlık personeli, 10 bin işçi alımı yapacağız - Son Dakika
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Bakan Koca: 10 bin sağlık personeli, 10 bin işçi alımı yapacağız

11.03.2022 16:29
Bakan Koca: 10 bin sağlık personeli, 10 bin işçi alımı yapacağız

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacağız" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacağız" dedi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon-kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır. Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 15 Mart 2022 tarihinden itibaren yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir" dedi. Açıklamada ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı belirtilerek, "Başvurular 15 Mart 2022- 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.  Bu atamaların vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun" denildi.


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Fahrettin Koca, Mart, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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