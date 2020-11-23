Bakan Koca 10 ilin sağlık müdürü ile görüştü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
- Kaynak: İHA
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