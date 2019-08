Bakan Koca 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde düzenlenen panele katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde düzenlenen panele katıldı. Bakan Koca, "USHAŞ, yurt dışına sunulan her türlü sağlık hizmetinin ardında güvence veren bir kamu gücü olarak hizmet görecek" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir otelde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda düzenlenen panele katıldı. Sağlık Bakanlığı olarak nihai vizyonlarının tüm toplum tarafından sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmak olduğunu aktaran Bakan Koca, "Ülkemizde son dönemde sağlık sistemindeki gelişmelere hemen herkes şahit olmuştur. Türkiye, Sağlık Bakanlığı olarak son 17 yılda sağlıklı bir toplum olma hedefimize yönelik çok önemli adımlar attık. Bu amaçla insan odaklı, herkes için erişilebilir ve hakkaniyete dayalı bir sağlık sistemini hayata geçirmek için reformlar dizisi uyguladık. Bu sayede Birleşmiş Milletler'in sağlıkla ilgili bin yılın hedeflerini gerçekleştirebilen nadir ülkelerden biri olmayı başardık. Sağlık hizmeti maliyetlerinde önemli bir artış olmaksızın toplam sağlık harcaması Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da yüzde 4,5 seviyesinde tutuldu. Hasta memnuniyeti iki kat artarak yüzde 72 seviyesine ulaştı" dedi. Birinci basamak sağlık hizmetlerini aile hekimliği çerçevesinde tüm ülkeye yaygınlaştırdıklarını anlatan Bakan Koca, "Evrensel sağlık kapsayıcılığını hayal olmaktan gerçeğe dönüştürdük. Sağlık harcamaları vatandaşlarımız için yük olmaktan çıkarıldı. Nüfusun yüzde 99'u Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı. Finansal korumayı üst düzeye çıkarıp, hasta memnuniyetini artırırken, sağlık göstergelerinde önemli iyileşmeler kaydettik" diye konuştu.



Başta OECD, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm uluslararası kuruluşların takdirini kazanan bir Türkiye Sağlık Reformu gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Koca, "Özel hastanelerimizi sisteme dahil edip rekabeti teşvik ederken, kamu hastanelerimizi hızla modernize ettik. Son olarak Entegre Sağlık Kampüsleri, diğer adıyla Şehir Hastaneleri ile kamu hastaneciliğinde örnek olacak modeller oluşturduk, birçok ülkeye 'know-how' ihraç etme potansiyeline ulaştık. Acil sağlık hizmetleri için tüm ülkeyi kapsayan yaygın bir ambulans ağı oluşturduk, ihtiyaç bölgesine göre özel paletli kara ambulansları, deniz ambulansları, uçak ve helikopter hava ambulanslarımızla bu ilk yardım ağını güçlendirdik. 4 uçak, 17 helikopter ambulansımız ile 2008'den bu yana yurt dışından 650 vatandaşımızı ülkemize getirdik" şeklinde konuştu.



Oluşturulan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile deprem, tsunami gibi afetlerde dünyanın en uzak köşelerindeki mağdurların yardımına koştuklarını ifade eden Bakan Koca, şunları kaydetti:



"Güvenlik risklerine aldırmadan, sıcak çatışma bölgeleri dahil, birçok kardeş topluma acil sağlık hizmetleri götürdük. Bu çerçevede Nijer'de, Somali-Mogadişu'da, Sudan-Kalakla ve Nyala, Bangladeş-Cox Bazar ve Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyon bölgelerinde ülkemizin açtığı hastaneler hizmet vermektedir. Filistin-Gazze, Libya-Missurata ve Kırgızistan-Bişkek'teki hastanelerimizin açılma çalışmaları sürmektedir. Bakanlığımızın 78 ülke ile ikili iş birliği anlaşması bulunmaktadır. Bugüne kadar 3 kıtada 20 ülkede 45 sağlık haftası düzenlenmiştir. 2006 yılından itibaren toplam 26 bin sınır ötesi hasta konsültasyonu yapılmış ve 6 bin ameliyat gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 4 bin 700 yerel sağlık personeline teorik ve pratik eğitimler verilmiştir. 2000-2018 yılları arasında 65 ülkeden 5 bin 11 yabancı sağlık personeli ülkemizde kısa süreli eğitim almıştır. Ülkemiz, bir yandan kendi vatandaşlarına hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini sunma konusunda kaynaklarını seferber ederken, diğer yandan hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli ile dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara yükselmeye başlamıştır."



Türkiye'nin üst düzey uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağı, kaliteli ve kapsamlı teknolojik alt yapı ve fiyat avantajı ile dünyada önemli bir sağlık turizmi destinasyonu adayı olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Dünyada ilk sıralarda yer alan termal su kaynakları ayrıca önemli bir avantajımızdır. Dört saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1,5 milyar insana ve 57 ülkeye hitap eden önemli bir coğrafik konuma sahip bir ülkedeyiz. Türk Hava Yolları gibi 124 ülke, 308 şehir ve 311 havalimanı ile dünyada en çok noktaya uçuş yapan ulusal havayolumuz ile sağlık turizmi için en ideal bölge olmamız mümkündür. Türkiye'de 2018 yılında tedavi olan toplam uluslararası hasta sayısı 500 bini aşmıştır. Bu yıl da en az bu sayıda hastanın ülkemizde tedavi göreceği tahmin edilmektedir. Ancak ülkemizin potansiyelinin bunun çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Şuanda ülkemize başta yakın komşumuz Irak olmak üzere diğer yakın komşularımız ile Avrupa'da Almanya ve İngiltere'ye kadar birçok ülkeden hasta gelmektedir" diye konuştu.



Sağlık turizminde 2023 yılı hedeflerinin 1,5 milyon sağlık turistine Türkiye'de sağlık hizmeti sunmak ve medikal turizm gelirini 5 katına çıkarmak olduğunun altını çizen Bakan Koca, "Her bölge için hedef ülkeler belirledik. Buna göre, Asya'da Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Orta Doğu'da Bahreyn, Irak, Katar, Avrupa'da İngiltere, Almanya ve Belçika ilk etapta operasyonlarımızı yoğunlaştıracağımız hedef ülkelerdir. 2018 yılında Türkiye'de sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların yüzde 67'si özel, yüzde 6'sı üniversite ve yüzde 27'si Sağlık Bakanlığı hastanelerine başvurmuştur. Sağlık turizminde özel sağlık kurum ve kuruluşlarının rolünün diğer sağlık hizmet sunucularına oranla daha fazla olduğu bilinmektedi" dedi.



Yeni kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) vasıtasıyla, kamu ve özel ayırımı yapılmaksızın, hizmet alt yapı ve kapasitelerinin gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesinin yapılacağını kalite ve fiyat konusunda güvence verilmesinin sağlanacağını belirten Bakan Koca, "Yeni kurduğumuz Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, kısa adıyla USHAŞ, Türkiye'yi sağlık turizminde dünyanın en başarılı markası haline getirmeyi; ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme konularında stratejik çözüm ortağı olmayı hedefleyen bir kamu şirketidir. Sağlık hizmetleri ihracatında, kamu-özel sektör koordinasyonunda, ülke içinde lider pozisyonu üstlenecektir. Türkiye'nin sağlık kapasitesinin, imkanlarının ve potansiyelinin yurtdışında etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayacaktır. Yurt dışına sunduğumuz sağlık hizmetlerinin kalite ve standardının artırılması için stratejiler geliştirecektir. Sağlık sistemine ilişkin kapasite ve ürün alışverişinde destekleyici rol üstlenecektir" şeklinde konuştu.



USHAŞ'ın, yurt dışına sunulan her türlü sağlık hizmetinin ardında güvence veren bir kamu gücü olarak hizmet göreceğini anımsatan Bakan Koca, şöyle konuştu:



"USHAŞ, hizmet sunumunun regüle edilmesi ve standartlarının ilan edilmesinde öncü rol oynayacaktır. Şehir hastaneleri başta olmak üzere, kamu hastanelerinin de sağlık turizmindeki payı ve etkinliğinin artırılması yönünde katkı sağlayacaktır. Uluslararası hastalar ve hasta yakınları için 'sağlık vizesi' uygulamasının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır. Sizlerin de bu hususa özen göstermenizi özellikle rica ediyorum. Üniversitelerimiz sayı ve kapasite açısından hızla gelişmekte ve kapasitemiz artmaktadır. Bu kapasitemizin uluslararası öğrencilere açılması için USHAŞ, yabancıların ülkemizde sağlık meslekleri eğitimi almalarına aracılık edecektir. Ayrıca, hava limanları, gümrük kapıları gibi yerlerde USHAŞ Karşılama ve Uluslararası Sağlık Danışma Birimlerinin oluşturulması planlanmaktadır. Ülkemizin ikili anlaşmalar içinde olduğu ve sağlık hizmetlerimizden yararlanacak potansiyel ülkelerde 'Sağlık Ataşesi' görevlendirmeyi planlıyoruz. Yine özellikle hedef ülkelerde İleri Tanı Merkezleri oluşturup hastalara kendi ülkelerinde tanı amaçlı hizmet verebilmek amaçlarımız arasındadır."



Türkiye'de tedavi gören hastaların kontrollerini, kendi ülkelerindeki oluşturulan merkezlerde yaptırabilmelerinin büyük kolaylık olacağını bildiren Bakan Koca, "Şehir hastanelerimizde kanser cerrahisi, obezite, plastik cerrahi, kalp-damar cerrahisi başta olmak üzere, birçok alanda mükemmeliyet merkezlerinin oluşturulması çalışmaları sürmektedir. Özellikli müdahale gerektiren ulusal ve uluslararası hastalarımızı bu mükemmeliyet merkezlerinde kabul etmeyi hedeflemekteyiz. Ülkemizdeki sağlık tesislerinin dünyaya açılması ve sağlık turizminde markalaşma hedefine ulaşmada sanal bir kapı rolü üstlenmesini hedeflediğimiz 'Sağlık Turizmi Web Portalı' hayata geçirilmiştir. Portal, sağlık turizmi hizmeti vermek için yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşların, uluslararası platformda tanıtımını yaparak, kolay iletişimin yolunu açacak ve hizmetin yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Ziyaretçilere Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 4 farklı dilde hizmet verilmektedir. Ayrıca, 6 farklı dille 7/24 online yazılı görüşme desteği verilmektedir. Uluslararası Hasta Destek Birimi ve Çağrı Merkezimiz kamu-özel-üniversite sağlık kurum ve kuruluşlarının yanı sıra eczanelere, 112 komuta merkezlerine ve 184 SABİM çağrı merkezine telekonferans yöntemiyle kesintisiz olarak 7 gün/24 saat 6 dilde hizmet vermektedir. Bakanlığımız, ülkemizde kullanılan ilaç ve tıbbi cihazların yerlileştirilmesi konusuna büyük önem vermektedir" ifadeleri aktarıldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı

İmamoğlu'dan, Kabataş Martı Projesi açıklaması

AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması

Tedbir kararı kaldırıldı! Esenler Otogarı'nın otoparkı artık İBB'nin