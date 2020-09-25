Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü - Son Dakika

Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 kentimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da, salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 06:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü - Son Dakika

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