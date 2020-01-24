Bakan Koca: 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahadayız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahadayız - Son Dakika

Bakan Koca: 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahadayız

7 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum" dedi.

Bakan Koca: 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahadayız, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum" dedi.

Bakan Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum."


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
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