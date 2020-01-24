Bakan Koca: 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahadayız - Son Dakika

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Bakan Koca: 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahadayız
7 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum" dedi.
Bakan Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum."
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