Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilen 42 yolcu ve uçakta bulunan mürettebatın 14 günlük karantina sürecinin bittiğini belirterek, "Normal hayatlarına devam edecekler, herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor" dedi.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil korona virüs salgını sonrasında Türkiye'ye getirilen 42 kişi ve uçakta bulunan mürettebatın 14 günlük karantina süresinin sona ermesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zekai Tahir Burak Eğitim Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan 61 kişiyi ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Çin'in Vuhan kentinden tahliye ettiğimiz 42 yolcumuzun karantinadaki 14'üncü günüydü. Bu süreçte Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 14 günlük bir zaman diliminde (Çin'den gelen kişilerin) karantina altına alınması, gözlemin ve devam eden süreçle ilgili takiplerin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir öneri olmuştu. 3 günde bir numunelerin tekrarı alınmıştı. 14 günlük zaman diliminde yolcularımız geldiklerinde de herhangi bir hastalık bulgusu yoktu. İlk günden itibaren 3 gün arayla yaptığımız bütün tetkikler ve son olarak dün gece aldığımız numunelerin sonuçları da bu sabah çıktı. Son tetkikte yerli üretilen kitle çalışıldı. Hızlı sonuç verdiği için bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu yani herhangi bir korona virüsün olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.



Çin'den getirilen 42 yolcuyla ayrı ayrı görüştüğünü ifade eden Bakan Koca, "Bu süreçte özellikle sabrettiler, hem kendi sağlıkları hem de vatandaşların sağlığı açısından 14 günlük karantina sürecini geçirmiş oldular" şeklinde konuştu.



"Karantinada kalan misafirlerimiz çok memnun kaldıklarını belirttiler"



Karantinanın son gününde görüştüğü yolculara 14 günlük sürecin nasıl geçtiğini, onları misafir olarak gördüklerini ve eksiklerinin olup olmadığını sorduğunu kaydeden Bakan Koca, "Çok memnun kaldıklarını, çok şaşırdıklarını, kendilerine misafir ötesi davranıldığını, her birisine yeri geldiğinde ayrı ayrı yemek dahil olmak üzere sorulduğunu ve yemeklerin çok güzel olduğunu ifade ettiler. Kişisel olarak herkesle ayrı ayrı ilgilenildiğini söylediler. Buradan çalışanlarımıza, sağlık personelimize teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"14 günlük karantina süreci bitti"



Karantina sürecinin sona erdiğini aktaran Bakan Koca, "14 günlük süre bitti. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam ediyor olacaklar, normal süreç devam ediyor olacak. Herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor, Bilim Kurulunun bununla ilgili herhangi bir önerisi yok. Yurt dışında olan Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk'taki vatandaşlarımız, bir gün daha kalmak istediklerini, yarın rezervasyonları nedeniyle gitmek istediklerini söylediler. Bir gün daha o kardeşlerimizi misafir etmiş olacağız" dedi.



Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve sağlık çalışanlarına özellikle teşekkür ettiğini söyleyen Bakan Koca, "Bir karantina hastanesi ayrılarak, özel ambulansa dönüştürülen uçakla ve bilimsel ekiple, sağlık personeliyle birlikte tahliyesini bu çerçevede yapan tek ülke olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızı, sahipsiz bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Devletimiz büyük, milletimiz fedakar ve yüce gönüllü" diye konuştu.



Korona virüs için üretilen yerli kitlerin Dünya Sağlık Örgütü verilerine bağlı üretildiğini aktaran Bakan Koca, "Yurt dışına ihracatı çok kolay yapılabilecek. Şimdiden bir ülkeden 10 bin talebin olduğunu, benzer şekilde 3-4 ülkenin daha bu talebi yaptığını söyleyebilirim. Bu kit 90-120 dakika arası sonuç verebilen bir kit, bugüne kadar kullandığımız kitlerde sonuçlar en erken 4 saat, en geç 24 saate kadar uzayabiliyordu. Avrupa'da Almanya, Fransa ve İngiltere'de üretilenlerin 3 saate yakın olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar özellikle bu süreyi 60-75 dakikaya çekme noktasında çalışma içindeler. Bu kitin sonucu erkenden alıp tedaviye başlanması konusunda önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yurt dışındaki talepleri karşılamak anlamında USAŞ diye bilinen şirket üzerinden pazarlamada ayrı bir alanda oluşturulmuş olacak" şeklinde konuştu.



"Son bir haftada yerli kitler kullanıldı"



Yerli kitin Türkiye'de bir hafta önce kullanılmaya başlandığını bildiren Bakan Koca, "Biz kendimiz bir önceki hafta Perşembe gününden itibaren kullanmaya başladık. Son iki günde gözlem altında tuttuğumuz vatandaşlarımız üzerinde aldığımız sonuçları da bu kitle aldık. Doğrulu da yüzde 99.6, dünyanın bildiği 'PSR' yöntemiyle ve herkesin kabul ettiği bir yöntem" ifadelerini kullandı.



"Hastane, şu anda karantina hastanesi olarak hizmet edecek"



Hastanenin belli bir müddet enfeksiyon hastanesi olarak kalacağını, sonrasında normal hastane olarak hizmet vereceğini kaydeden Bakan Koca, "Enfeksiyon bildiğiniz gibi dünyada ciddiyetini koruyor. Bu süreçte benzer bir talep olursa, hastaneyi yine bu amaçla kullanacağımızı, daha sonra da bir hastane fonksiyonuyla önümüzdeki süreçte kullanacağımızı ama bu enfeksiyon döneminde biraz daha böyle tutacağımızı söylemek istiyorum" dedi.



"24 saatte kurabileceğimiz 50 yataklı karantina hastanesi olabilecek sahra hastanelerine sahibiz"



Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği, ön gördüğü tedbirlerin daha ötesinin daha erkenden uygulanmaya başlandığını aktaran Bakan Koca, "Termal kamera, bilgilendirme, vatandaşlara broşürleri vererek erken dönemde nereye, nasıl müracaat etmesi gerektiği, bütün sağlık kuruluşlarımıza Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberi, bu rehber doğrultusunda hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini belirten, limanlar dahil olmak üzere 24 saat sağlık personelinin bulundurulduğu, erken dönemde hızla referans hastanelerini önce 25, sonra bütün illerde hızla oluşturduğumuz, sadece şehir hastanesinde 48 tane negatif basınçlı karantina odamız hazırdı. Bizim şu an 48 tane her an her yerde ameliyathanesiyle, yoğun bakımlarıyla 24 saatte kurabileceğimiz 50 yataklı karantina hastanesi olabilecek sahra hastanesine sahibiz. Şu anda 48 tane var" dedi.



Virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren hazır olduklarını vurgulayan Bakan Koca, "Hem karantina hastaneleri hem sahra hastaneleri hem de şehir hastaneleri negatif basınçlı karantina odalarımızın hazır olması dahil olmak üzere, 26 kişilik dünyadaki gelişimi yakından takip eden ve bu anlamda yetkin olduğunu bildiğimiz üniversite hocalarımızı kimin nerede olduğuna bakmaksızın götürdük, dünyada bilimin ön gördüğü şekilden daha ötesini eksik bırakmadan yapma noktasında kararlılık içinde olduk" ifadelerini aktardı.



Malzeme ve anti-viral ilaç noktasında hazır olduklarını söyleyen Bakan Koca, "Korona virüse yönelik özel bir ilaç geliştirilmedi, bununla ilgili hibrit, kombine yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Böyle bir durumda nasıl bir tedavi yaklaşımı içinde olunması gerektiği noktasında da hazırız. Bilimin ön gördüğü ve bu anlamda yapılması gereken her şeyi yapabilir olduğumuzu, hazır olduğumuzu söylemek istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA