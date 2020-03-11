Bakan Koca: "14 kuralını hatırlatmak istiyorum. - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Koca: '14 kuralını hatırlatmak istiyorum. - Son Dakika

Bakan Koca: "14 kuralını hatırlatmak istiyorum.

7 saat önce

Bakan Koca: "14 kuralını hatırlatmak istiyorum.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "14 kuralını hatırlatmak istiyorum. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan lütfen kaçınalım. Kişisel eşyalarımızı ortak kullanmayalım"

-"Bu virüs yurt dışı kaynaklı. Bu virüsün ülkeye girişini önlemek istiyoruz ve yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz. Kurulun da önerisiyle vatandaşımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Bu yüzden sorun küresel, mücadele ulusal diyorum. Çözüm basit. Hiçbir vatandaşımız zorunlu olmadıkça yurt dışına gitmesin. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da dışarı çıkmamaya çalışsın"

-"14 kuralını hatırlatmak istiyorum. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan lütfen kaçınalım. Kişisel eşyalarımızı ortak kullanmayalım"

-"Yaz döneminde virüsün etkisinin azalacağı bilim kurulunun da ön görüsü."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:57 Kaynak: İHA
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