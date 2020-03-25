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Bakan Koca: "15 hastamız hayata veda etti, bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 15 hastamız hayata veda etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:53 Kaynak: İHA
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