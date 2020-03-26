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Bakan Koca: "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a...
6 saat önce
Bakan Koca: "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı.
Bakan Koca: "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
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