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Bakan Koca: "16 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 108 oldu"
6 saat önce
Bakan Koca: "16 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 108 oldu"
Bakan Koca: "16 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 108 oldu" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:56 Kaynak: İHA
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