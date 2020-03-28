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Bakan Koca: "16 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 108 oldu"
6 saat önce
Bakan Koca: "16 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 108 oldu"
Bakan Koca: "16 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 108 oldu"
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:08 Kaynak: İHA
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