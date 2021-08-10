Bakan Koca: 2 doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını belirterek, hiç aşı olmayanlardan harekete geçmesini istedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart" dedi.