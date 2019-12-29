Bakan Koca: "2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili uçakla Türkiye'ye getirildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: '2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili uçakla Türkiye'ye getirildi' - Son Dakika

Bakan Koca: "2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili uçakla Türkiye'ye getirildi"

6 saat önce

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralının Türkiye'te getirilmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hava alanında basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen...

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralının Türkiye'te getirilmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hava alanında basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için Türkiye'ye getiren uçak Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, Somali'deki patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili'nin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakan Koca: 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili uçakla Türkiye'ye getirildi

fahrettin koca, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:37 Kaynak: AA
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