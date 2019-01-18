Bakan Koca: 2018 Yılında Bin 949 Adet Tıbbi Cihaz Denetlendi

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Resmi Gazete'de Yayımlandı! İşte Değişiklik Yapılan Kanunlar

"Şehit Var" Diyerek Stüdyoyu Terk Eden Damat Adayı, Zuhal Topal'a 10 Bin TL Manevi Tazminat Ödeyecek