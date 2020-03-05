Bakan Koca, "23 tane ülke ile yer yer bilgi paylaşımı için arkadaşlarımız devrede. İran ile ilgili sürekli devredeyiz. Bugün büyükelçi de geldi ve ona da hangi tedbirleri aldığımızı aktardık. Azerbaycan'dan bir heyet geldi" dedi. - ANKARA