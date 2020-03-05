Bakan Koca, "23 tane ülke ile yer yer bilgi paylaşımı için arkadaşlarımız devrede. - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Koca, '23 tane ülke ile yer yer bilgi paylaşımı için arkadaşlarımız devrede. - Son Dakika

Bakan Koca, "23 tane ülke ile yer yer bilgi paylaşımı için arkadaşlarımız devrede.

6 saat önce

Bakan Koca, "23 tane ülke ile yer yer bilgi paylaşımı için arkadaşlarımız devrede.

Bakan Koca,

Bakan Koca, "23 tane ülke ile yer yer bilgi paylaşımı için arkadaşlarımız devrede. İran ile ilgili sürekli devredeyiz. Bugün büyükelçi de geldi ve ona da hangi tedbirleri aldığımızı aktardık. Azerbaycan'dan bir heyet geldi" dedi. - ANKARA

İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:00 Kaynak: İHA
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