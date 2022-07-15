BAKAN KOCA: 24 HASTANEMİZDE YENİ GÜVENLİK UYGULAMASINA GEÇİLDİ - Son Dakika
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BAKAN KOCA: 24 HASTANEMİZDE YENİ GÜVENLİK UYGULAMASINA GEÇİLDİ

15.07.2022 00:28

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarına kapı güvenlik sistemleri kurularak 24 hastanede yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarına kapı güvenlik sistemleri kurularak 24 hastanede yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı güvenlik sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" ifadelerini kullandı.

'DOKTORLAR SAYGIYI HAK EDİYOR'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında 'Doktoruma Saygı' etiketini kullanarak, "Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim" dedi.

UYGULAMA 24 HASTANEDE BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede kapı güvenlik sistemlerinin uygulanmaya başlandığı belirtilerek, "Kapı Güvenlik Sistemleri sayesinde hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasadışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişi engellenecek" denildi.

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Bakan Koca: 24 hastanemizde yeni güvenlik uygulamasına geçildi (2) Bakan Koca: 24 hastanemizde yeni güvenlik uygulamasına geçildi (2) Sağlık Bakanı Koca Açıkladı: 'Kapı Güvenlik Sistemleri Kurularak, 24 Hastanemizde Daha, Yeni Güvenlik Uygulamasına Geçildi' Sağlık Bakanı Koca Açıkladı: 'Kapı Güvenlik Sistemleri Kurularak, 24 Hastanemizde Daha, Yeni Güvenlik Uygulamasına Geçildi'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN KOCA: 24 HASTANEMİZDE YENİ GÜVENLİK UYGULAMASINA GEÇİLDİ - Son Dakika

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