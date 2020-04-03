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Bakan Koca: "25 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var. En yüksek 210 İstanbul,...
6 saat önce
Bakan Koca: "25 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var. En yüksek 210 İstanbul, 27 İzmir, 14 Ankara ve Konya takip ediyor.
Bakan Koca: "25 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var. En yüksek 210 İstanbul, 27 İzmir, 14 Ankara ve Konya takip ediyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:39 Kaynak: İHA
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