BAKAN KOCA, 261'İNCİ SAATTE ENKAZDAN KURTARILAN MUSTAFA'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI - Son Dakika
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BAKAN KOCA, 261'İNCİ SAATTE ENKAZDAN KURTARILAN MUSTAFA'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

17.02.2023 07:23
BAKAN KOCA, 261'İNCİ SAATTE ENKAZDAN KURTARILAN MUSTAFA'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 261'inci saatinde Akademi Hastanesi'nin enkazından kurtarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 261'inci saatinde Akademi Hastanesi'nin enkazından kurtarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından Hatay'da bir özel hastanenin enkazından depremin 261'inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı. Koca paylaşımında, Hatay'da enkaz altından 261'inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz ifadelerine yer verdi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel BAKAN KOCA, 261'İNCİ SAATTE ENKAZDAN KURTARILAN MUSTAFA'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN KOCA, 261'İNCİ SAATTE ENKAZDAN KURTARILAN MUSTAFA'NIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI - Son Dakika
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