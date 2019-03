Bakan Koca: "3 Türk Vatandaşımızın Genel Durumu İyi"

TOKAT - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel durumu iyi kendileri, ve Mustafa kardeşimize Türkiye olarak sağlık hizmetleri boyutu ile yapabileceklerimizi, seferber edebileceğimizi, gerektiğinde ambulans uçakla Türkiye'ye getirmek dahi her türlü imkanı seferber edebileceğimizi ifade ettim" dedi.

Tokat'a bir dizi temasta bulunmak üzere gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanında Tokat protokolü tarafından karşılandı. Tokat Valiliğinde şeref defterini imzalayan Bakan Koca, Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında düzenlenen toplantıda brifing aldı. Toplanın ardından basın açıklaması yapan Bakan Koca, 18 Mart Çanakkale Zaferi 'nin yedi düveli püskürten Çanakkale'yi geçilmez yapan kahraman askerimizin Türk tarihi değil Dünya tarihini değiştirdiği gün olduğunu ifade ederek, "Ben bu vesile ile şehitlerimizin ruhları şad makamları yüce ve mekanları cennet olsun" dedi.

Tokat'ta sağlık alanında yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni Zelanda'da camiye yapılan terör saldırısında yaralanan Türkleri ülkeye getirilme durumları nedir?" şeklindeki soruya Bakan Koca, "Her geçen gün vicdan adalet ve merhamet duygusunu kaybeden küresel dünyada Müslüman ve Türk odaklı gelişen iklimde özellikle bu iklimden doğan şiddeti, terör ve eylemleri şiddetle lanetliyorum. Tüm dünyanın sağ duyu ile bir araya gelip bu şiddet iklimi ile topyekun mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Şehit olan 50 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. 3 yaralı Türk kardeşimiz ile ilgili irtibat halindeyiz. Mustafa kardeşimizle bizzat ben görüştüm. Ameliyat sonrası bacağında bir müdahale olmuş.Genel durumu iyi kendileri, ve Mustafa kardeşimize Türkiye olarak sağlık hizmetleri boyutu ile yapabileceklerimizi, seferber edebileceğimizi, gerektiğinde ambulans uçakla Türkiye'ye getirmek dahi her türlü imkanı seferber edebileceğimizi ifade ettim. Şuan kendilerine iyi bakıldığını bu anlamda sorunları olmadığını iletişimde olmak üzere konuştuk"

Basın açıklamasının ardından Bakan Koca, Tokat Valiliği önünde düzenlenen törenle 5 adet 112 Acil Yardım Ambulansını hizmete sunma programına katıldı.

