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Bakan Koca: "343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı, 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı, 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı son bilgilendirmede, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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