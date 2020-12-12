Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti - Son Dakika

Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti

12.12.2020 00:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli İl Sağlık Müdürleri ile yaptığı toplantının ardından açıklamada bulundu. Söz konusu 4 ilde günlük vaka sayılarında düşüş olduğu belirten Koca, "Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Bakan Koca, 4 ilde salgının son durumunu açıkladı. Günlük vaka sayısının İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 düşüşe geçtiğini bildiren Koca, "Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 67, İzmir'de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara'da yüzde 72." ifadelerini kullandı.

"ARA VERMEDEN MÜCADELEYE DEVAM, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Koca, paylaşımının devamında, "Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız" dedi.

Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti

TÜRKİYE'DE SON DURUM

11 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 607'si semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 226 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 977'ye, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 780 bin 673'e yükseldi.

Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5516 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5516 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 458 bin 109'a yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452'ye, ağır hasta sayısı ise 5952'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti

İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti - Son Dakika


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