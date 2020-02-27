Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: '4 sınır kapımızda tedbirlerimizi yoğunlaştırıyoruz' - Son Dakika
Bakan Koca: "4 sınır kapımızda tedbirlerimizi yoğunlaştırıyoruz"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:38 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu.
(1)
Son Dakika Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil