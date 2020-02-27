Bakan Koca: "4 sınır kapımızda tedbirlerimizi yoğunlaştırıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: '4 sınır kapımızda tedbirlerimizi yoğunlaştırıyoruz' - Son Dakika

Bakan Koca: "4 sınır kapımızda tedbirlerimizi yoğunlaştırıyoruz"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu.

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Bakan Koca: 4 sınır kapımızda tedbirlerimizi yoğunlaştırıyoruz

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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