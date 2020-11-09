Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli ve Denizli il sağlık müdürleriyle bir araya geldi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Denizli il sağlık müdürleriyle bu akşam ayrı ayrı toplantılar yaparak, bu illerde salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdik. İhtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükümüzü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldık" ifadelerini kaydetti.

?Haber: ANKARA