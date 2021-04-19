Bakan Koca 5 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin vali ve sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin sağlık müdürleri ve valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)